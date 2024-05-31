Kampta sade program

Kampta spor organizasyonu gibi etkinlikler beklenmiyor. Pazar gün sona erecek 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’na milletvekillerinin yanı sıra, teşkilat ve kabine üyeleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki açılış konuşmasıyla başlayacak kamp dört oturum şeklinde gerçekleştirilecek. AK Parti, kampta 31 Mart seçim sonuçlarını da derinlemesine gözden geçirecek. Seçmenin verdiği mesaj ve 2028'in yol haritası masaya yatırılacak. AK Parti, önümüzdeki ay da belediye başkanları ile yine Kızılcahamam’da bir araya gelecek.