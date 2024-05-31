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Kampta sade program

İki yıl aranın ardından Kızılcahamam’da bugün üç günlük kampa girecek olan AK Parti, Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle önceki senelerden farklı olarak etkinlik programını daha sade tuttu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:28 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti kampı
AK Parti kampı

Kampta spor organizasyonu gibi etkinlikler beklenmiyor. Pazar gün sona erecek 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’na milletvekillerinin yanı sıra, teşkilat ve kabine üyeleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki açılış konuşmasıyla başlayacak kamp dört oturum şeklinde gerçekleştirilecek. AK Parti, kampta 31 Mart seçim sonuçlarını da derinlemesine gözden geçirecek. Seçmenin verdiği mesaj ve 2028'in yol haritası masaya yatırılacak. AK Parti, önümüzdeki ay da belediye başkanları ile yine Kızılcahamam’da bir araya gelecek.


#AK Parti
#kamp
#Kızılcahamam
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