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Çanakkale haberleri: Kamyonet çarptı başka aracın altında kaldı hastanede öldü

Kamyonet çarptı: Başka aracın altında kaldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce kamyonet çarptı. Savrulan yaya, daha sonra başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Kazım Yoldaş, 35 NAY 88 plakalı otomobilin altında kaldı.
Kazım Yoldaş, 35 NAY 88 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kaza akşam saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Hürriyet Caddesi Eski Garaj kavşağında meydana geldi.

Çanakkale yönüne doğru seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 35 FY 025 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Yoldaş’a (41) çarptı.

İnşaat işçisi Kazım Yoldaş’ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Hayatını kaybetti

Yolun sağ şeridine savrulan Yoldaş, daha sonra Y.Y. idaresindeki 35 NAY 88 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kazada ağır yaralanan Kazım Yoldaş, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Yoldaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine polis ekipleri geldi.
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