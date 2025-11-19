Yeni Şafak
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

17:2319/11/2025, Çarşamba
DHA
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla büyük çaplı bir kaza meydana geldi.

Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 59 AKB 213 plakalı otomobil ile karşı yoldan kontrolsüz dönüş yapan Tahsin T.'nin kullandığı 42 EST 10 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücü Ahmet A. ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



#konya
#trafik
#kaza
