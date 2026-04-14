Kamyonetin altına kaldı: 17 yaşındaki lise öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti

19:5614/04/2026, Salı
IHA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Manisa'da kontrolden çıkan motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı bildirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin kamyonetin altında kaldığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Gelen (17) yönetimindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sude Gelen

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin motosikletini kaydırarak karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



