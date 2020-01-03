Kanlı pusu

Silahlı grup dehşet saçtı. İzmir Karabağlar’da yol kenarında pusu kuran grup, bekledikleri otomobilin geçişi esnasında gizlendikleri yerden peş peşe silahlarını ateşledi. İnönü Caddesi’nde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda, saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü hızını arttırıp olay yerinden kaçmayı başarırken, tesadüfen oradan geçen başka bir otomobilin sürücüsü Lokman Çakar (40) ile motokurye Sadullah Serkan Kara (32) kurşunların hedefi oldu.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

9 GÖZALTI

Ortalığı savaş alanına çeviren grup hızla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Çakır ve Kara ise kaldırıldıkları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirledi. Olayla bağlantısı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınırken, ölen iki kişi ise son yolculuklarına uğurlandı. Kara ve Çakır’ın cenazeleri Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

90 mermi izi

Çatışmanın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevredeki ev, iş yeri ve arabalara 90’dan fazla kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin numaralandırdığı izlere bakakalan çevre sakinleri, olay anında büyük korku ve panik yaşadıklarını anlattı.