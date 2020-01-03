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İZMİR

Kanlı pusu

İzmir’de yol kenarına kurulan pusuda iki masum can verdi. Silahlı grup, gizlendikleri yerden bir arabaya kurşun yağdırdı. Sürücü kaçmayı başarırken, şans eseri orada bulunan iki kişi mermilerin hedefi oldu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olayın görüntüsü
Olayın görüntüsü

Silahlı grup dehşet saçtı. İzmir Karabağlar’da yol kenarında pusu kuran grup, bekledikleri otomobilin geçişi esnasında gizlendikleri yerden peş peşe silahlarını ateşledi. İnönü Caddesi’nde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda, saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü hızını arttırıp olay yerinden kaçmayı başarırken, tesadüfen oradan geçen başka bir otomobilin sürücüsü Lokman Çakar (40) ile motokurye Sadullah Serkan Kara (32) kurşunların hedefi oldu.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

9 GÖZALTI

Ortalığı savaş alanına çeviren grup hızla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Çakır ve Kara ise kaldırıldıkları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirledi. Olayla bağlantısı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınırken, ölen iki kişi ise son yolculuklarına uğurlandı. Kara ve Çakır’ın cenazeleri Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

90 mermi izi

  • Çatışmanın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevredeki ev, iş yeri ve arabalara 90’dan fazla kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin numaralandırdığı izlere bakakalan çevre sakinleri, olay anında büyük korku ve panik yaşadıklarını anlattı.

İzmir'de eşine filmlerde rastlanacak kanlı pusu: Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü
FOTOĞRAF 25
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İzmir'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek bir silahlı saldırı olayı gerçekleşti.
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi üzeride meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobilin gören grup, belinden çıkarttıkları tabancaları ardı ardına ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.
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Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken, olay sonrası silahlı grup hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Benzerine filmlerde rastlanabilecek olayda, silahlı grubun düzenlediği kanlı pusu bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede bekleyen grup, ara sokaktan beyaz renkli bir otomobil çıkınca tabancalarını çıkartıp peş peşe ateş etmeye başlıyor. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın ise aynı sokaktan çıktığı görüntülendi.
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İşyeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ile olay yerinden kaçan beyaz renkli otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirleyip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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İzmir'de eşine filmlerde rastlanacak kanlı pusu: Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, süratini arttırıp hızla olay yerinden kaçarken, tesadüfen yolda bulunan bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, polis saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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