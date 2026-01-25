Yeni Şafak
Kar maskeli saldırgan Tunceli'den kaçtı Tokat’ta yakalandı

21:5025/01/2026, Pazar
IHA
Şüpheli B.A., Erbaa’daki uygulama noktasında yakalandı.
Şüpheli B.A., Erbaa’daki uygulama noktasında yakalandı.

Tunceli’de araçtan inen kişilere kar maskesiyle silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Tokat’ın Erbaa ilçesinde gözaltına alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Tunceli’de araçtan inen kişilere silahlı saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, Tokat’ın Erbaa ilçesinde yakalandı.

Olay, 20 Ocak’ta Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından hızla kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçan şahsın B.A. (32) olduğu belirlendi. Şüpheli, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Aladun uygulama noktasında bir araçta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



