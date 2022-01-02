Kar ve soğuğa rağmen geçim kaynağı hayvanlarının ihtiyaçlarını aksatmıyorlar

Yaz aylarında yaylalarda ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını, kışın kar ve dondurucu soğuklara rağmen ihmal etmeyen besicilerin mesaisi zorlu geçiyor.

Diyadin ilçesine bağlı Gedik köyünde, yüksek rakımlı dağ köylerinde yaşayan besiciler, yaz aylarında tarlalarda tırpan ve iş makineleriyle biçerek kış için biriktirdikleri otları, küçükbaş hayvanlarına verebilmek için yoğun uğraş veriyor.

Besiciler, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü bölgede, her gün dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarının ot ve su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hayvan bakım işlerine başlayan besiciler, branda ile örttükleri otları karla kaplı araziye sererek hayvanlarını besliyor.

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Besicilerden Vahyettin Taştan, kışın hayvanların bakımını yapmanın daha zor olduğunu söyledi.

Mevsimin sert geçtiğini ve hayvanları her gün kar üzerinde beslerken zorlandıklarını ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Hayvanları yazın meralarda otlatıyoruz, kışın da 6 ay kendimiz besliyoruz. Kar yağdığı zaman beyaz örtüyü ayaklarımızla ezip üzerine otları sererek hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Kış şartları burada çok zor geçiyor. Her gün saat 05.00'te kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra hayvanları beslemeye başlıyoruz. Akşama kadar hayvanlarla uğraşıyoruz. Fırtınalı günlerde bazen hayvanları gece beslemek zorunda kalıyoruz. Bugünlerde havalar çok soğuk ve hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye yaklaşıyor. Kış zor geçtiği için biz de kalın elbiseler giyiyoruz."

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Deredeki buzları kırarak hayvanlara su taşıyorlar

Taştan, zaman zaman köylerinden geçen deredeki buzları kırarak hayvanlara su taşıdıklarını belirterek, tüm zorluklara rağmen geçim kaynakları olan hayvanların bakımını aksatmadıklarını anlattı.

Besicilerden Sıddık Bilen ise önceki yıllara göre bu sene, havaların erken soğuduğunu aktardı.

Özellikle sabah erken saatlerde dondurucu soğukta hayvanları beslediklerini dile getiren Bilen, "Bölgemizde kışlar her zaman zorlu geçiyor. Biz de bu soğuk günlerde hayvanlarımızı beslemek için elimizden geleni yapıyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun mecburen hayvanlarımızı beslemek zorundayız. Çok tipi olduğu günlerde havanın düzelmesini bekliyoruz ama bu uzun sürerse hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Yılın yarısı bu şekilde hayvanlarımıza bakmakla geçiyor." diye konuştu.

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