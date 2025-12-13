Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar: Off-road ekibi yardıma koştu

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar: Off-road ekibi yardıma koştu

23:3713/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Erzurum Tekman Palandöken geçidinde yoğun kar ve tipi etkili oldu.
Erzurum Tekman Palandöken geçidinde yoğun kar ve tipi etkili oldu.

Erzurum'da 2 bin 885 rakımlı Tekman Palandöken geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum Tekman yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Macera Off-road ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 885 rakımlı Erzurum Tekman Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aşırı kar ve fırtına nedeniyle saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlara ekiplerin ulaşması çok zor oldu. İş makineleri sayesinde araçların riskli alandan çekilerek araçta bulunan vatandaşlar iş makineleri ile Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.’ye ait araçlar Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların iletmiş oldukları yardım talebi doğrultusunda Tekman ilçesinde bulunan üç adet tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe sorumluluğunda yolda kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıktı. Yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta zorluk çeken Macera Off-road ekibi Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte ulaşım sağlayarak yoğun çalışma ile birlikte mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden en hızlı ve en güvenli bir şekilde güvenli alana ulaştırmayı başardı.



#Erzurum
#Kar
#Tipi
#Palandöken
#off-road
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti