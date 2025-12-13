Erzurum’da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde B. Y. (28), henüz bilinmeyen sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.