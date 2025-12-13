Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum’da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Erzurum’da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

00:2913/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bugün akşam geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde B. Y. (28), henüz bilinmeyen sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı B.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını yoğunlaştırdı.


#Erzurum
#Saldırı
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi