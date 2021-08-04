Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sözleri yeniden gündeme geldi

Yılda bir kez gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerlerin terfi ve ihraç kararlarının alındığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliye sevk edildiğini ve Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever'in atandığını açıkladı.

Avsever'in atanmasının ardından 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Avsever'in o karanlık gecede yaptığı açıklamalar şöyle:

''Bu milletin birlik beraberliğine kurşun sıkıyorlar. Bu çapulculardan hesap soracağız. Bedeli ağır olacak. İstanbul'a müdahale etmeye hazırız. Bütün kolordu mensubu görevinin başında. Bu belayı def etmeye hazırız.''

GÜNDEM Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı

MUSA AVSEVER KİMDİR?

7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Musa Avsever 2003 yılında tuğgeneral, 2007 yılında tümgeneral, 2012 yılında korgeneral rütbesine terfi etti.

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15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sonucundan yaş haddinden emekli olan Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.