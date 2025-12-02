Yeni Şafak
Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

07:402/12/2025, Salı
Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Yıldırım (28) idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.


Yıldırım'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



