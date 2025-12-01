Yakınını kaza yerinde görünce dayanamadı: Kalp krizi geçirererek hastaneye kaldırıldı

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı Volkswagen marka minibüs ile 06 CKF 122 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı. Kazayı haber alan sürücü E.P.’nin yakını İ.Y. (55) olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.