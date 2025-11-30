Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Diyarbakır’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:0630/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ramazan Özcan hayatını kaybetti
Ramazan Özcan hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özcan'a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Özcan, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özcan’a hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü, çarptığı Özcan’ı hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



#Kaza
#Yaya
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı