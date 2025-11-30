Diyarbakır’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ramazan Özcan hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özcan'a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Özcan, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özcan’a hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü, çarptığı Özcan’ı hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
