Diyarbakır’da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Özcan’a hafif ticari araç çarptı. Araç sürücüsü, çarptığı Özcan’ı hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.