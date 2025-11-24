Yeni Şafak
Diyarbakır’da aranan 94 hükümlü yakalandı

16:0424/11/2025, Pazartesi
IHA
Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 kişi yakalandı
Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmalarını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde sürdürdü. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da destek verdiği geniş çaplı operasyonda, aralarında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silahlı yağma, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma gibi suçlardan arananların da bulunduğu çok sayıda kişi tespit edildi.

Adli makamlara sevk edildiler

Yapılan çalışmalarda, haklarında 10–20 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi, 5–10 yıl arası cezası bulunan 15 kişi, 2–5 yıl arası cezası bulunan 43 kişi ve 2 yılın altında cezası bulunan 25 kişi olmak üzere toplam 94 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.





