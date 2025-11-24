Diyarbakır’da aranan 94 hükümlü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmalarını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde sürdürdü. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da destek verdiği geniş çaplı operasyonda, aralarında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silahlı yağma, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma gibi suçlardan arananların da bulunduğu çok sayıda kişi tespit edildi.