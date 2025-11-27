Yeni Şafak
Diyarbakır’da öğrenciler okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı

Diyarbakır’da öğrenciler okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı

20:2427/11/2025, Perşembe
IHA
Hani Devlet Hastanesi
Hani Devlet Hastanesi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çok sayıda öğrenci okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 4'ünde bulantı şikayeti görüldü.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan öğrenciler, velileri tarafından hastaneye götürüldü.


Diyarbakır’dan Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulu’nda çok sayıda öğrenciler, yedikleri köfte, tatlı ve makarnadan bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, velileri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü.


Mehmet Zeki Alveroğlu isimli veli,
"Öğrencilerimiz Hani Topçular Okuluna gidiyorlar. Orada yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı. Yemekte köfte, tatlı ve makarna vardı. Hani Devlet Hastanesine getirdik"
dedi.

Öte yandan, bulantı şikayetinin 4 öğrencide olduğu, diğer öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi.



