Diyarbakır’da öğrenciler okulda yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı

Diyarbakır’dan Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulu’nda çok sayıda öğrenciler, yedikleri köfte, tatlı ve makarnadan bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, velileri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, bulantı şikayetinin 4 öğrencide olduğu, diğer öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi.