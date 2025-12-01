Dünyanın en şanssız adamı Türkiye'de yaşıyor: 7 kez kalbi durdu 3 kez yere çakıldı trafik kazaları geçirdi elektrik çarptı

Geçirdiği kazalar ve talihsizliklerin ardından hem işini hem sağlığını kaybedip dükkanını kapatarak sahilde mısır tezgahı çalıştıran Mehmet Övet, motosikleti ile Marmaris barlar sokağındaki azmağa uçtuğunu, en son da 70 kilometre hızla gelen bir motorun çarpmasıyla koluna 8 dikiş atıldığını söyledi.





Çevresindekilerin "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı kaza" diye kendisine takıldıklarını da belirten Mehmet Övet, "Yaşadıklarımı talihsizlik değil şans olarak düşünüyorum. Hala hayattayım yaşıyorum demek ki daha nasibimizde yiyecek ekmeğimiz varmış" dedi.