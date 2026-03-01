Yeni Şafak
Karabük'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

00:451/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
DHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Karabük’ün Ovacık ilçesinde Beydini köyündeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı. İlyas Öğrünç’e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Karabük
#ahşap bina
#yangın
