Hatay’da seyir halindeki otomobil yandı: Kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Defne ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Defne ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığını fark eden sürücü, aracı durdurup, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.