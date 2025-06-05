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Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 17 kişi yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 17 kişi yakalandı

19:115/06/2025, Perşembe
IHA
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Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 17 kişi yakalandı
Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 17 kişi yakalandı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 27 Mayıs-4 Haziran 2025 tarihleri arasında il merkezinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.


27 Mayıs'ta durumundan şüphelenilen S.G. ve E.İ.'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2,16 gram metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi. S.G.'nin uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.

1 Haziran'da Y.G., Ö.M., H.C.Ö. ve Y.G.'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 12,66 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.


3 Haziran'da A.Y. adlı şüphelinin üst aramasında 10,43 gram metamfetamin ele geçirilirken, aynı gün yapılan takip çalışmaları sonucu söz konusu maddenin M.A.K. isimli şahsa getirildiği tespit edildi. Her iki şahıs hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. M.A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


4 Haziran'da, 29 Aralık 2024'te yürütülen teknik incelemelerle bağlantılı olarak 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. E.M.G., İ.K., A.K., Ö.Ç., C.K., Z.D., V.A. ve M.H.A. isimli 8 kişi gözaltına alınırken, toplam 5,15 gram uyuşturucu madde (sentetik kannabinoid ve metamfetamin) ele geçirildi.


Aynı gün H.G. adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200 adet sentetik ecza (Neurontin) bulundu. H.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.




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