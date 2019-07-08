Karaca dualarla uğurlandı

Albayrak Grubu Pakistan Ülke Koordinatörü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı 60 yaşındaki Bünyamin Karaca, önceki gün İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak’taki evinde vefat etti. Kentin sevilen isimlerinden olan Karaca için Yahya Kaptan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan namaz öncesinde taziyeleri merhumun oğlu Yasin ve Abdülkadir Can Karaca ile kızı Sümeyye Turan kabul etti.

Tören boyunca bir hayli üzgün olan Sümeyye Turan, Abdulkadir Can ve Yasin Karaca taziye sırasında zor ayakta durabildiler. Karaca’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

ALBAYRAK AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Merhum Karaca’nın cenazesine çok sayıda seveni katılırken Albayrak Grubu da yalnız bırakmadı. Cenazeye Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, İbrahim Karaca, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe ve eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Cenazeye Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Mesut Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca katıldı.

PAKİSTAN’DAN ÖDÜL ALMIŞTI

1994-1999 ve 1999-2002 yılları arasında İzmit’in Bekirpaşa beldesinde belediye başkan yardımcılığı ve 2002-2007 yılları arasında da Osman Pepe’nin Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde bakanlık müsteşar yardımcısı olarak görev yapan 60 yaşındaki Bünyamin Karaca, Sevgi Karaca ile evliydi. Albayrak Grubu’nun Pakistan Ülke Koordinatörü olarak görev yapan Karaca, çalışmaları nedeniyle geçen sene Pakistan hükümetinden ödül almıştı.