​Karadeniz barış denizi olmalı

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Huber Köşkü’ndeki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Daha sonra iki lider, heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu’nu gerçekleştirdi ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda özetle şu mesajları verdi:

KIRIM KARARINI TEYİT ETTİK

Türkiye olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım’ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna’nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu’nu desteklediğimizi belirttik. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının hayatlarını iyileştirmesi bizim için insanı bir mesuliyettir. Ukrayna ile fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten memnuniyet duyduk. Konut projesi için az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.

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ÇÖZÜM İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ

Karadeniz’in bir huzur ve barış denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Bu minvalde Ukrayna’nın doğusundaki durum ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

İŞBİRLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KARŞI BİR GİRİŞİM DEĞİLDİR

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığının göstergesidir.

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HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, şöyle konuştu: “Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması’nı da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.”

ORTAKLIĞIMIZ SÖZDE DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise “Stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Konu yelpazesi ve ikili diyaloğumuzun yoğunluğu bu ortaklığın sözde olmadığını gösteriyor. Bugün vardığımız tüm anlaşmaların da başarılı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye’nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir” dedi. Zelenskiy, “Sayın Cumhurbaşkanından bu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye’nin tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları olan Donbas ve Kırım hakkında Türk tarafına bilgi verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım Platformu formatına ve 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek törene katılacağı için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Görüşmelerde enerji alanındaki iş birliğini de ele aldıklarını belirten Zelenskiy, “Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Uçak yapımı konusunda işbirliğimizi de ele aldık, söz konusu alan her iki ülke için de önemlidir” dedi.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride Türkiye’nin, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik perspektifini destekleyeceği vurgulandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna’nın NATO üyelik perspektifine, özellikle Üyelik Eylem Planı’nı yakın zamanda alma niyetine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Müttefikler ile birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunulmasına destek beyan edilmesi, NATO dahil olmak üzere, ikili ve çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla Karadeniz Bölgesi’nde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine matuf iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.”

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TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

“Bakanlar ve koordinatörler düzeyinde ‘Quadriga’ (2+2) formatında iş birliğinin sürdürülmesi, Ukrayna’nın uluslararası tanınmış sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteğin yeniden teyit edilmesi, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere, Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.”

GALATA KULESİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Olena Zelenska’yı, Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi’nde Ukraynaca sesli rehberin hizmete alınması dolayısıyla kulenin Seyir Terası’nda düzenlenen programda ağırladı. Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, programın ardından Galata Kulesi Müdürü Mustafa Murat’ın rehberliğinde kule turu yaptı.

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