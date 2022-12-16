Karadeniz'de dalgalardan elektrik üretilecek

Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Şu an açılan 5 kuyu var. 6ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek grafite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Türkiye petrol çalışanları gece gündüz demeden çalışıyorlar. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Derelerde, Katoda şu an Şırnakın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak.