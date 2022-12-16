Karadeniz'de dalgalardan elektrik üretilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, düzenlenen meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çöp ve rüzgârdan enerji üretimini gerçekleştirmelerinin ardından Karadeniz’in dalgalarından da enerji üretimi çalışmalarına başladıklarını söyleyen Güler, "Deniz dalgalarından elektrik enerjisi üretmek için çalışmalarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımız İsrail’de de görüşmeler yaptılar. Türk-İsrail ortaklığında dalga enerjisi üretimi için 150 milyonluk dolarlık anlaşma imzaladık. İnşallah Karadeniz’imizin dalgalarından enerji üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Tıpkı güneş, rüzgâr enerjisi gibi Allah bana Enerji Bakanlığım döneminde yasalarını çıkarmayı nasip etmişti, şimdi de bunun da başarısını inşallah gerçekleştireceğiz. Dalga enerjisi çevre dostu tertemiz bir enerji” dedi. ü
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Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra, yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.
Petrol sahasındaki kuyularda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 25 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.
Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan petrol sondaj tesislerini ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, şunları söyledi:
Bir zamanlar bu bölgede bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile çok şükür burada sadece kamu görevlileri değil bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar. Faaliyetlerini yürütebiliyorlar ve bu bölgede hepsinden önemlisi bu bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz.
Türkiyenin gururu olan ve Türkiyenin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAOnun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor. Türkiyenin en büyük doğal gaz keşfi hatta dünyanın büyük keşiflerinden biri malumunuz olduğu üzere, Kilyos sahasında yapıldı. Çok şükür ki burada da Türkiyenin hatta dünyanın son yılda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı.
Burada Enerji Bakanımıza, TPAOnun genel müdürü Melih Bilgine ve çok değerli TPAO çalışanları, TPIC hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ben sizlere şunu vurgulamak istiyorum. Bu bölge neresi biliyor musunuz? Bu bölge Bayraktar TP-2nin Türkiyeye kazandırıldığı bölge. Özdemir Bayraktar, Akçay Tugayında Bayraktar TP-2nin geliştirme faaliyetlerini, alan faaliyetleri yapmıştır. Bugün Selçuk Bayraktarın ve onun ekibinin yüksek çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TP-2 bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ile birlikte bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı.
Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Şu an açılan 5 kuyu var. 6ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek grafite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Türkiye petrol çalışanları gece gündüz demeden çalışıyorlar. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Derelerde, Katoda şu an Şırnakın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak.
Gabar Dağı eteklerinde kurulan sahayı gezen Vali Osman Bilgine Şırnak 23üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Enes Ayaz eşlik etti.
Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil
Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte petrol bulundu. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.