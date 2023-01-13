Karadeniz’de dalgaların boyu üç metreye ulaştı

Ordu sahilinde denizdeki rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Altınordu ilçesi sahil şeridinde dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı görülürken, Rıhtım mevkisinde bulunan iskeleye giriş, muhtemel bir yaralanmanın önüne geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bariyerler ile kısıtlandı.
Deniz havası almak ve dolaşmak için iskeleye gelen vatandaşlar bu kadar şiddetli dalgaları yıllar sonra ilk kez gördüklerini söylediler.
Erdem Kahya isimli vatandaş yıllardır dalgaları bu kadar hırçın görmediğini belirterek, “Denizi bu halde görmeyeli çok zaman oldu. Biz olta balıkçılığı yapıyoruz ve denizin bu halde olması bizler için çok iyi değil ama doğa bu şekilde. Kolluk kuvvetleri de burayı insanların emniyeti için kapattılar ve biz de dalgaları izliyoruz. Neredeyse 4 yıldan bu yana böyle dalgalar görmedik, ilerleyen günlerde daha da artacak” dedi.
Emirhan Vayni isimli öğrenci dolaşmak için iskeleye geldiklerini ifade ederek, “Sürekli olarak geldiğimiz bir yer. Bugün geldik ama durum bu şekilde, kapatılmış. Ben ilk defa bu kadar dalga görüyorum” şeklinde konuştu.
Oğuz Karaman ise Gülyalı ilçesinden dolaşmak için rıhtım mevkisine geldiklerini, dalgaları bu kadar hırçın bir şekilde ilk kez gördüklerini ifade ederek, alınan tedbirlerin yerinde bir karar olduğunu aktardı.
FOTOĞRAF 8
Ordu sahilinde denizdeki rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu.
Altınordu ilçesi sahil şeridinde dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı görülürken, Rıhtım mevkisinde bulunan iskeleye giriş, muhtemel bir yaralanmanın önüne geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bariyerler ile kısıtlandı.
Deniz havası almak ve dolaşmak için iskeleye gelen vatandaşlar bu kadar şiddetli dalgaları yıllar sonra ilk kez gördüklerini söylediler.
Erdem Kahya isimli vatandaş yıllardır dalgaları bu kadar hırçın görmediğini belirterek, “Denizi bu halde görmeyeli çok zaman oldu. Biz olta balıkçılığı yapıyoruz ve denizin bu halde olması bizler için çok iyi değil ama doğa bu şekilde. Kolluk kuvvetleri de burayı insanların emniyeti için kapattılar ve biz de dalgaları izliyoruz. Neredeyse 4 yıldan bu yana böyle dalgalar görmedik, ilerleyen günlerde daha da artacak” dedi.
Emirhan Vayni isimli öğrenci dolaşmak için iskeleye geldiklerini ifade ederek, “Sürekli olarak geldiğimiz bir yer. Bugün geldik ama durum bu şekilde, kapatılmış. Ben ilk defa bu kadar dalga görüyorum” şeklinde konuştu.
Oğuz Karaman ise Gülyalı ilçesinden dolaşmak için rıhtım mevkisine geldiklerini, dalgaları bu kadar hırçın bir şekilde ilk kez gördüklerini ifade ederek, alınan tedbirlerin yerinde bir karar olduğunu aktardı.
Karadeniz’de dalgalar korkuttu: Şiddetli rüzgarla boyu üç metreye ulaştı
Ordu'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar sonrası denizde oluşan dev dalgalar korkuttu. Dalgaların boyu üç metreye ulaşırken iskeleye girişler tedbir amacıyla kısıtlandı.
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Yüksekovada yaşayan Menaf Yeşil, iş bulamayınca 20 yıl önce İstanbula yerleşti. Burada bir süre çeşitli işlerde çalışan Yeşil, daha sonra iç dekorasyona merak salıp, bu alanda ustalaşarak çalışmaya başladı. Yeşil, 1 yıl önce de sosyal medyada alanıyla ilgili çizimler ve tasarımlar yaparak paylaşan Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile tanıştı.
Yeşil, bir süre sonra Gurieli İstanbula davet etti. Buluştukları İstanbulda bir süre arkadaşlık yapan Yeşil ve Guriel, birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdi. Guriel, Menaf Yeşili ailesiyle tanıştırdıktan sonra annesi ile Türkiyeye gelerek Yüksekova’da evlendi.
Annesi ve nişanlısıyla 10 gün önce Menaf Yeşille Yüksekovaya gelen Paola Uyagdalina Vıveros Guriel, burada sade bir törenle dünya evine girdi. Yeşil, yaklaşık 2 ay önce ağabeyini kaybettiğini, ailesinin isteği üzerine sade bir nikah töreni yaptıklarını belirtti. 2 gündür ilçedeki bir otelde balayı yapan çift, bir süreliğine Meksikada yaşayacaklarını söyledi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIKMenaf Yeşil, Bizim ilişkimiz tamamen sosyal medya aracılığıyla başladı. Sonra Paola Türkiyeye geldi ve tanıştık. Tanışma esnasında yaptığı bir haftalık tatilde İstanbul Havalimanı’ndan ülkesine yolcu ederken, evliliğe karar verdik. Sonra sade bir nikahla evlenerek dünyaevine girdik. İkimiz de aynı sektördeyiz. İnşaat sektöründe olduğumuz için ortak yanlarımız vardı. Dostluk başladı, sonrası birbirimize iyice alıştık ve evliliğimiz bu şekilde oldu dedi.
YÜKSEKOVAYI ÇOK SEVDİKSosyal medya üzerinden tanışıp evleneceğinin aklının ucuna bile gelmediğini belirten Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ise “Menaf’la tanıştıktan sonra Türkiye’ye geldim. Gelir gelmez Menaf’ı gördüm, çok mutlu oldum. Yaklaşık bir hafta kendisine İstanbul’da misafir oldum. Ülkeme gittikten sonra bu durumu ailemle paylaştım. Onlar da saygı gösterip bu kararımı onayladılar. Yüksekovaya gelip sade bir kına gecesi ve nikahla dünyaevine girdik. Eşimin ailesiyle tanıştıktan sonra bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Bu hafta İstanbul’a gidip oradan Meksika’ya döneceğiz. İnşallah birkaç yıl sonra tekrar Türkiye gelip Yüksekova’da eşimin ailesinin yanında yaşamımızı sürdüreceğiz. İlk defa yöresel kıyafet giydim. Fıstan, kıras ve kofisi çok güzel ve üzerimde çok güzel durdu diye konuştu.
Kızının Türkiye’ye gelin geleceğini hiç düşünmediğini ve onlar için de bu durumun sürpriz olduğunu belirten emekli öğretmen Maria Magaalena Guriel Leal da Nihayetinde ikisi kararını verince bize de saygı göstermek düşüyor. Damadım Menaf’ı daha önce sadece sosyal medya üzerinde tanımıştım. Yüksekova’dayız dünürlerim oldukça sıcak insanlar. Buraya geldiğime çok mutlu oldum ifadelerini kullandı.
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekovaya Meksikalı gelin
Yüksekova'ya Meksikalı gelin: İşte mutlu çiftin tanışma hikayeleri...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil (41), hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel (32) ile birleştirdi. Yaklaşık 2 ay önce ağabeyini kaybettiği için ailesini isteği üzerine memleketinde sade bir düğünle dünyaevine giren Yeşil ve Guriel, bir süreliğine Meksika'da yaşayacak. Guriel, Yüksekova'yı çok sevdiğini, en kısa zamanda eşinin memleketine dönüş yapacaklarını söyledi.