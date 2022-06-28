Karadeniz’de dereler taştı

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta etkili olan yağış sonrası sel oluştu. Birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da önceki gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur, özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçesinde etkili oldu. İnebolu'da dün sabaha karşı etkisi artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı.

ÇAY ÜZERİNDEKİ İKİ KÖPRÜ YIKILDI

Çay üzerinde yayaların kullandığı 2 köprü de yıkılarak suya kapıldı. Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Bartın'da sel suları önüne nkoyduğu her şeyi sürükledi.

ÜST KATLARA ÇIKIN UYARISI

Emniyet ve zabıta ekipleri, dün sabahın erken saatlerinden itibaren anons yaparak giriş ve birinci katta oturanları üst katlara çıkmaları konusunda uyardı. Ayrıca çay kenarında bulunan araçların da kaldırılması istendi. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri, ilçede çalışma yaptı. Kastamonu Valisi Avni Çakır da bölgede incelemelerde bulundu. Özlücü köyünden geçen Zabana Çayı da yağış nedeniyle taştı, evleri su bastı.

BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı. Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

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Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşayan Bozkurt'ta yine benzer görüntüler noluştu. Köprüler yıkıldı.

Ayancık’ta 3 köy boşaltıldı

Sinop'ta devam eden sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi. Sinop İl Özel İdaresince Ayancık ilçesindeki 3 köyde, 25 hane sakini, tedbir amacıyla bulundukları yerden alındı. Bu köylerde bulunanların, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildiği bildirildi. İlçedeki 3 derenin üzerinde bulunan 7 geçici köprü, derelerin debisinin artması sonucu yıkıldı, bazı köylerde su baskını yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, su baskını yaşanan Zaviye köyünde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı. Derelerdeki su debisi düştükten sonra geçici köprüler yeniden inşa edilecek.

Ayancık'taki 25 hanentedbir amaçlı tahliye edildi.



Helikopterle film gibi kurtarma

Batı Karadeniz'deki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopter yardımıyla kurtarılıyor. AFAD koordinasyonundaki kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı da katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir apartmanın çatısında mahsur kalan vatandaşı helikopter ile kurtardı.

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Mahsur kalan vatandaşlarnhelikopterlerle tahliye edildi.

Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor. İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı.

Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan Bilal Bilge, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi. İlçede yağış öncesi büyük çalışmalar yapıldığını anlatan Bilge, “İnşallah ikincisini yaşamayız." dedi.

AFAD ve İHH ekipleri vatandaşları sırtında taşıdı.

Ölü ve kayıp yok

Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi. Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

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5 ilde taşkın riski var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.