Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan saat tamircisinin isteğini unutmadı 2 yıl sonra hediye olarak gönderdi
POLİTİKA

​​Karaman haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan saat tamircisinin isteğini unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat tamircisinin isteğini unutmadı 2 yıl sonra hediye olarak gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Saat tamircisi Ali Hilmi Uysal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
Saat tamircisi Ali Hilmi Uysal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.

Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:

  • "2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim. Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi. Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam, borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi. Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı."

Uysal, daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, iş adamı Ali Ağaoğlu, sanatçılar Orhan Gencebay ve İbrahim Erkal'a özel tasarımlı saatler hediye ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat
FOTOĞRAF 7
Title
Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti.
Title
Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.
Title
Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:
Title
''2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim. Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi.
Title
Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam, borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi. Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı.''
Title
Uysal, daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, iş adamı Ali Ağaoğlu, sanatçılar Orhan Gencebay ve İbrahim Erkal'a özel tasarımlı saatler hediye ettiğini söyledi.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, ''O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi'' dedi.


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