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KARAMAN

Karaman haberleri: Kaymakam, tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi yaptı

Kaymakam, tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi yaptı: Tedbirlere uymayanlara ceza kesti

Karaman'da Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tanınmamak için şapka ve gözlük takarak yaptığı denetimlerde, tedbirlere uymadığını belirlediği iki memur ve iki vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

Haber Merkezi AA
Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tedbili kıyafet ile denetim yaptı.
Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tedbili kıyafet ile denetim yaptı.

Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.

Kaymakam Yasin Şahin, esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol etti.

Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti.

  • Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

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