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KARAMAN

Karaman haberleri... Kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyorlar

Karaman'da kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyorlar

Karaman'da bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilo fiyatı 80 TL'den alıcı bulan ve bu sene az olması nedeniyle 200 TL'ye yükselen domalan mantarının bulunması için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı olduğu biliniyor.

Haber Merkezi DHA
Domalan mantarı
Domalan mantarı

Doğada kendiliğinden yetişen ve bir aylık sürede toprak altından çıkarılmadığı takdirde çürüyen domalan mantarının görüntüsü patatese benziyor. Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre halkı, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor. Geçen yıllara göre bu sene çok az görülen domalan mantarının fiyatında da ciddi artış oldu. Domalan mantarının nadir yerlerde çıktığını belirten Eyüp Evci, bu yıl geçen seneye oranla çok az sayıda bulduklarını söyledi.

DHA
Geçen yıl kilo fiyatı 80 TL'den alıcı bulan ve bu sene az olması nedeniyle 200 TL'ye yükselen domalan mantarının bulunması için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor.

Evci, "Bu yıl Karaman'da 'domalan' veya 'domalan' olarak adlandırılan mantarın geçtiğimiz yıllara göre çok az. Bizler yiyecek kadar buluyoruz. Her yıl bahar geldiği zaman bir heyecanlanıyoruz. Bu yıl yağmurumuz güzel ama domalan mantarı az. Güzün don almazsa bu domalan mantarının bir otu var o ot kurumazsa o yıl domalanımız güzel oluyor. Genellikle bu domalan mantarını yurt dışında Araplar ülkeleri çok seviyor ve çok fazla alıyor. Arapların sayesinde piyasada yükseliyor" dedi.

DHA
Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre halkı, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.

"Bu yıl satış yok, diyebilirim"

Bu yıl domalan mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini aktaran Evci, "Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez. Bu yıl satışı yok, diyebilirim. Ben satmıyorum ama satan birkaç arkadaşım var. Onlar da 200 TL'den aşağı vermiyorlar. Bu mantarın toplaması hiç kolay değil. Bunu herkes toplayamaz, özellikle bu yıl sadece çok iyi bilen kişiler toplayabilir. Hemen dağa çıktım, domalan toplayayım, demekle toplanamaz. Millet kabarık dediğimiz şeklini bulabilir ama yerde yatan domalanı bulmak çok zordur. Domalan mantarı genellikle kumluk alanlarda başta çıkar, ilk olarak bu alanlar ısındığı için daha sonra toprak olan arazilerde çıkmaya başlar. Domalan kumlu alanlarda genellikle gizli kalır. Şu an bulunduğumuz alan biraz kumlu alan olduğu için gizli kalıyor ve bu yüzden çoğu kişi bu alanda bulamıyor. Domalan mantarı, baston şeklindeki özel demir parçasıyla aranıyor. Domalan mantarının lezzeti tek kelime ile müthiş sadece yiyen bilir" diye konuştu.

DHA
Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı olduğu biliniyor.


Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu biliniyor.

Kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyorlar
FOTOĞRAF 11
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Doğada kendiliğinden yetişen ve 1 aylık sürede toprak altından çıkarılmadığı takdirde çürüyen domalan mantarının görüntüsü patatese benziyor.
Title
Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre halkı, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.
Title
Geçen yıllara göre bu sene çok az görülen domalan mantarının fiyatında da ciddi artış oldu. Domalan mantarının nadir yerlerde çıktığını belirten Eyüp Evci, bu yıl geçen seneye oranla çok az sayıda bulduklarını söyledi.
Title
Evci, ''Bu yıl Karaman'da 'domalan' veya 'domalan' olarak adlandırılan mantarın geçtiğimiz yıllara göre çok az. Bizler yiyecek kadar buluyoruz. Her yıl bahar geldiği zaman bir heyecanlanıyoruz. Bu yıl yağmurumuz güzel ama domalan mantarı az. Güzün don almazsa bu domalan mantarının bir otu var o ot kurumazsa o yıl domalanımız güzel oluyor. Genellikle bu domalan mantarını yurt dışında Araplar ülkeleri çok seviyor ve çok fazla alıyor. Arapların sayesinde piyasada yükseliyor dedi.
Title
'BU YIL SATIŞ YOK, DİYEBİLİRİM' <br>​ <br>​ Bu yıl domalan mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini aktaran Evci, şunları söyledi:
Title
Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez. Bu yıl satışı yok, diyebilirim. Ben satmıyorum ama satan birkaç arkadaşım var. Onlar da 200 TL'den aşağı vermiyorlar. Bu mantarın toplaması hiç kolay değil. Bunu herkes toplayamaz, özellikle bu yıl sadece çok iyi bilen kişiler toplayabilir. Hemen dağa çıktım, domalan toplayayım, demekle toplanamaz. Millet kabarık dediğimiz şeklini bulabilir ama yerde yatan domalanı bulmak çok zordur. Domalan mantarı genellikle kumluk alanlarda başta çıkar, ilk olarak bu alanlar ısındığı için daha sonra toprak olan arazilerde çıkmaya başlar. Domalan kumlu alanlarda genellikle gizli kalır. Şu an bulunduğumuz alan biraz kumlu alan olduğu için gizli kalıyor ve bu yüzden çoğu kişi bu alanda bulamıyor. Domalan mantarı, baston şeklindeki özel demir parçasıyla aranıyor. Domalan mantarının lezzeti tek kelime ile müthiş sadece yiyen bilir.
Title
Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu biliniyor.
Title
Title
Title
Title
Kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyorlar
Karaman'da bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilo fiyatı 80 TL'den alıcı bulan ve bu sene az olması nedeniyle 200 TL'ye yükselen domalan mantarının bulunması için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı olduğu biliniyor.


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