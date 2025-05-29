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Karaman'da boşandığı eşiyle tartışan şahıs kadının evini ateşe verdi

Karaman'da boşandığı eşiyle tartışan şahıs kadının evini ateşe verdi

16:3729/05/2025, الخميس
IHA
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Karaman'da boşandığı eşiyle tartışan şahıs kadının evini ateşe verdi
Karaman'da boşandığı eşiyle tartışan şahıs kadının evini ateşe verdi

Karaman'da boşandığı S.T. ile tartışarak kavga eden O.A., eski eşinin evini benzinle ateşe verdi. Olay yerinden ayrılan O.A., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenilen O.A. isimli öfkeli koca, eski eşi S.T. ile sabah saatlerinde evlerinde yeniden tartışarak kavga etti. Bunun üzerine S.T. evden ayrılarak bir yakınının evine gitti. Duruma öfkelenen koca da benzinle evi ateşe vererek evden ayrıldı. Alevler kısa sürede evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye erleri yangında içeriden çıkardığı cep telefonu ve takıları polise teslim etti. Yangında ise evin içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra evden ayrılan O.A., Yunus Emre Polis Merkezine giderek teslim oldu.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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