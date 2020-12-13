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KARAMAN

Karaman'da inanılmaz olay: Pencereden baktı bir gözünü kaybetti

Karaman’da bir kişi, dışarıdan gelen kavga seslerine bakmak için pencereye çıktı. Ömer Erduran açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesi üzerine bir gözünü kaybetti. Olayı gerçekleştiren kişiler ise halen yakalanamadı.

Haber Merkezi İHA
Ömer Erduran kavga eden kişilerin yakalanmasını istiyor.
Ömer Erduran kavga eden kişilerin yakalanmasını istiyor.

Karaman'da bir kişi dışarıdaki kavgaya bakmak isterken bir gözünden oldu.

Olay, 9 Temmuz 2020 Perşembe günü gece saat 01.45 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2250 Sokak’ta bulunan toplu konutlar B-10 Blok’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir şirkette servis şoförlüğü yapan 3 çocuk babası 37 yaşındaki Ömer Erduran, ailesinin yanına geldi.

NE OLUYOR DİYE BAKTI KANLAR İÇİNDE KALDI

Gece evinin yatak odasında yatarken dışarıdan gelen kavga sesleri üzerine uyanan Erduran, ne oluyor diye bakmak için pencereye yöneldiği esnada tüfekle ateş edilmesi sonucu bir anda yüzü kanlar içerisinde kaldı.

SAÇMALAR PENCEREYE SIÇRADI

Kavga eden şahısların av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açması üzerine saçmalar evin penceresi ve Erduran’ın sağ gözüne isabet etti. Erduran, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


“Bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum”
Olay günü yaşananları anlatan Ömer Erduran, gece yatağımda yatarken dışarıdan bağırış ve kavga sesleri geldi. Ne oluyor diye bakmak için pencereye yöneldiğimde aşağıdaki magandalar tarafından açılan ateş sonucu gelen saçmalar pencerenin camına ve gözüme geldi. Daha sonra çağırdığımız ambulansla hastaneye gittik ve tedavim başladı. Bu zamana kadar dört ameliyat geçirdim. Ancak gözümü kaybettim. Şu anda tamamıyla görme engelliyim. Bu olayla ilgili zanlılar hala bulunamadı. Ben bunların bulunup cezalarını çekmesini istiyorum. Şu anda çok mağdurum. Hiçbir işimi yapamıyorum. Şu ana kadar gözüm için 20 bin lira para harcadım. Ona mı yanayım yoksa şoförlük mesleği yapıyorum, onu kaybettiğim için ona mı yanayım. Hangi birine yanacağımızı şaşırdım. Polislerimizden bu olayın çözülmesini istiyorum” dedi.
Kendisini kör edenlerin şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi dolaştıklarını belirten Erduran, “Bu da bizim kanımıza dokunuyor. Bu kişilerin başkalarına da zarar vermesini istemiyorum. O yüzden bunların yakalanarak cezalarını çekmelerini istiyorum” diye konuştu.
KORKUDAN YATAK ODASINA GİREMİYORUM

Erduran, evin geçimini çalışamadığı için eşinin sağladığını dile getirerek, "Üç tane çocuğum var, hiçbir ihtiyaçlarını gideremiyorum. Babalık vasfını bir anda yitirmiş gibiyim. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Korkudan dolayı da artık evimin yatak odasında yatamıyorum. Sürekli silahla ateş edilecek diye burada kalamıyorum. Rüyalarıma girerek uyuyamıyorum. Beş aydır ise düzenli bir uykum yok. Pencerede saçma izleri ise halen duruyor" dedi.

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