Karaman'da korkunç olay: Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

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Terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri milli park olma yolunda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki buzul, göl, dağ, yayla, doğa sporları rotaları, tarihi ve kültürel alanlara ilişkin mühendis ve akademisyenlerce hazırlanan ön etüt raporu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz "Buralar milli park ilan edilirse kente her alanda faydası olacak. Özellikle de bölgenin ekoturizminin gelişmesine katkı sağlayacak" dedi.