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Gündem Karamanda korkunç olay Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
KARAMAN

Karaman'da korkunç olay: Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman'da korkunç olay: Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Karaman'da postacıyı, tebligat götürdüğü kişi kulağını kopardı.
Karaman'da postacıyı, tebligat götürdüğü kişi kulağını kopardı.

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı Onur Kızıl, dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı.

DHA
Karaman'da bir kişi, tartıştığı postacının kulağını kopardı.
  • Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
Postacı Onur Kızıl hastaneye kaldırıldı.

Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı.

Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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