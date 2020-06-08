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KARAMAN TÜRKİYE

Karaman'da vaka sayısı bir ayda 10 kat arttı: Canımızı mı alacaksınız?

Karaman'da koronavirüs vakalarının mayıs ayına göre haziranda 10 kat arttığının belirlenmesinin ardından Karaman Valiliği 84 cadde, park ve bahçe gibi alanlarda maskesiz dolaşmayı yasakladı. Bugün il sağlık müdürlüğü ve polis tarafından yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkanlara ceza uygulandı. Maskesiz dışarıya çıkan H.K. görevlilere "Neden ceza yazıyorsunuz canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise "Siz şu an kentteki vaka sayısını biliyor musunuz? Biz kimsenin canını almıyoruz, aksine canını kurtarmaya çalışıyoruz" diye cevap verdi.

Haber Merkezi DHA
Vakaların mayıs ayına göre 10 kat arttığı Karaman'da sıkı maske denetimi.
Vakaların mayıs ayına göre 10 kat arttığı Karaman'da sıkı maske denetimi.

Karaman'da Ramazan Bayramının hemen ardından kentteki koronavirüs vakaları hızla artışa geçti. Kentte mayıs ayına göre 10 kat daha fazla Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olduğunun belirlenmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu da şehir merkezinde bulunan 84 cadde ve sokak ile park bahçe ve umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca kentte 4 binayı da karantinaya aldı.

Bugün mesai saatinin başlaması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler 84 cadde ve sokakta maske denetimi ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik kontrol yaptı. Maskesiz sokağa çıkanlara tutanak tutan ekipler yazılan tutanakları cezai işlem uygulanmak üzerine Karaman İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdi.

DHA
Karaman'da koronavirüs vakaları mayıs ayına göre haziranda 10 kat arttı, denetimler de artırıldı.

"CANIMIZI MI ALACAKSINIZ?"

  • Maskesiz dışarıya çıkan H.K. görevlilere "Neden ceza yazıyorsunuz canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise "Siz şu an kentteki vaka sayısını biliyor musunuz? Biz kimsenin canını almıyoruz, aksine canını kurtarmaya çalışıyoruz siz kendinizi riske edebilirsiniz ama sizin enfekte ettiğiniz kişilerin canı ne olacak onları kim yaşatacak" diye cevap verdi.

Bir başka kadın ise ceza yazılmak üzere tutanak tutulacağını anlayınca ekiplerden kaçmaya çalıştı.

DHA
Karaman Valiliği 84 cadde, park ve bahçe gibi alanlarda maskesiz dolaşmayı yasakladı.

Kentteki artan vaka sayılarının ardından başlatılan uygulamanın bundan böyle her gün devam edeceği öğrenildi.

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