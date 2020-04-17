Gündem Karamanın Ermenek ilçesinde 9 mahalle ve bir köy karantinaya alındı
KARAMAN TÜRKİYE

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Karaman’ın Ermenek İlçe Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde 9 mahalle ve bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Ermenek ilçe merkezine giriş çıkışların kısıtlandı.
Ermenek ilçe merkezine giriş çıkışların kısıtlandı.

Ermenek İlçe Hıfzısıhha Kurumunun kararına göre Ermenek ilçesi karantina altına alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenek ilçesi Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran mahallelerinde (Covid-19) pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışması neticesinde temas öyküsünün fazla olması ve il dışından ilçeye çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile 17 Nisan 2020 saat 06.00 itibarı ile ikinci bir emre kadar anılan mahalleler karantina altına alındığı bildirildi.

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Açıklamada, maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklandığı ve Ermenek ilçe, Kazancı ve Güneyyurt beldeleri ile köylerde kurulan halk pazarlarının kurulmasına ikinci bir karara kadar geçici olarak ara verildiği belirtildi. Vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanacağının ifade edidiği açıklamada, il dışından Ardıçkaya köyüne çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile vaka sayısının artma riski fazla olduğundan köyün karantina altına alındığı ve giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.


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Ermenek ilçe merkezine giriş çıkışların kısıtlandığı, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin ve beldelerden ilçe merkezine geçişin ve her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlandığı duyuruldu.

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