Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanabileceğinden şüpheli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki konulara ilişkin BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda hiçbir ittifakın içerisinde yer almadıkları konusunda ısrarlı açıklamalar yapan Karamollaoğlu, şimdi ise tam aksini söyledi. Muhalefet liderleriyle bir araya gelmelerine ilişkin “Bir defa bu bir ittifak” dedi.

“KILIÇDAROĞLU OLABİLİR”

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanma ihtimalinden şüphe duyduklarını gözler önüne serdi. “Sayın Kılıçdaroğlu da aday olabilir” diyen Karamollaoğlu, akabinde şu ifadeleri kullandı:

Seçilmesinde tereddüt olmayacak bir aday olması elzem. Biz bu seçimi kiminle şüphesiz alırız noktasında bir çalışmanın yapılmasında fayda olur. Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir.