Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklamış, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurmuştu. Milyonları sevince boğan haber, muhalif kesimi rahatsız etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, gGeçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.
Temel Karamollaoğlu, Karadeniz’deki doğal gazın bulunmasının marifet olmadığını söyleyerek "Milleti, Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.