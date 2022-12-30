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POLİTİKA

Karamollaoğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: 'Mutlaka kazanırlar' demek cahilce bir iddia

Altılı masanın aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konunun 5 Ocak'ta masaya yatırılabileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık için adının geçmesine değinen Karamollaoğlu, "'İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ı hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karamollaoğludan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: Mutlaka kazanırlar demek cahilce bir iddia
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Millet İttifakı'nın aday belirleme süreci devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuşan Karamollaoğlu, "Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmadık. Önce politikaları belirleyelim dedik. Bu konuda doğru da yaptığımız düşünüyorum." dedi.

"5 OCAK'TA ADAY GÖRÜŞELEBİLİR"

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık için adının geçmesine değinen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir.

"ERDOĞAN BULDOZER GİBİ EZİP GEÇER"

Ben sürekli aday kim diyerek mugalata yapan mangalda kül bırakmayanlara bakmıyorum. Ama Erdoğan ortalığı karıştırmak istedi ve karıştırdı. Buna gücü vardı ve yaptı. 'İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini, mali imkanlarını, yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer.

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