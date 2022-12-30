Karamollaoğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: 'Mutlaka kazanırlar' demek cahilce bir iddia

Millet İttifakı'nın aday belirleme süreci devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuşan Karamollaoğlu, "Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmadık. Önce politikaları belirleyelim dedik. Bu konuda doğru da yaptığımız düşünüyorum." dedi.

"5 OCAK'TA ADAY GÖRÜŞELEBİLİR"

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık için adının geçmesine değinen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir.

"ERDOĞAN BULDOZER GİBİ EZİP GEÇER"

Ben sürekli aday kim diyerek mugalata yapan mangalda kül bırakmayanlara bakmıyorum. Ama Erdoğan ortalığı karıştırmak istedi ve karıştırdı. Buna gücü vardı ve yaptı. 'İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini, mali imkanlarını, yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer.

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