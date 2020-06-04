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KARAMAN

Karantinaya alınmak istemeyince ekiplere zor anlar yaşattı

Karaman'da, evlerinde nişan töreni düzenleyen 6 kişilik ailenin 1 ferdinde koronavirüs tespit edildi. Hasta, tedaviye, aileden 5 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekibi tarafından nişana katıldığı saptanan ve karantinaya alınmak istenilen esnaf Y.A. ise ekiplere zor anlar yaşattı. Dükkanını kapatmamakta direnen Y.A. güçlükle ikna edilerek, karantina için evine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Y.A. güçlükle ikna edilerek, karantina için evine gönderildi.
Y.A. güçlükle ikna edilerek, karantina için evine gönderildi.

6 kişilik aile, Sümer Mahallesi’ndeki evlerinde geçen 30 Mayıs günü nişan töreni düzenlendi. Çok sayıda davetlinin de katıldığı nişan töreninin ardından aileden 1 kişide yüksek ateş ve öksürük şikayeti baş gösterdi. Adı açıklanmayan aile ferdine Karaman Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ailenin 5 ferdi de evlerinde karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibi, nişan törenine katılanları belirlemek için çalışma başlattı. Tespit edilenler evlerinde karantinaya alındı.

Y.A. güçlükle ikna edilerek, karantina için evine gönderildi.

İş yerini kapatıp, karantinaya alınmak istemedi

Filyasyon ekibi, bugün, nişana katıldığı saptanan Y.A.’nın dükkanına gitti. Polis ve zabıtaların eşlik ettiği filyasyon ekibi, Y.A.'ya iş yerini kapatıp, 14 gün süreyle evinde karantinaya alınması gerektiğini bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından takibe alınıp, testin yapılacağı da ifade edilen Y.A. nişana katılmadığını iddia ederek, yapılacak test sonucunun pozitif çıkması halinde karantinaya gireceğini söyledi. İkna edilemeyen Y.A.’ya, iş yerinin zabıta tarafından mühürleneceği kaydedildi.

Y.A., ise ''Beni niye tedbir amaçlı karantinaya alacaksınız. Olsa şimdiye kadar çıkardı. Pozitif çıksa giderim. Ben niye şimdi iş yerimi kapatayım? Kimse yiyeceğimizi, içeceğimizi düşünmüyor. Ne yiyecek içeceğiz ? Kim bizim yiyeceğimizi içeceğimizi karşılayacak? Devlet olarak karşılayacak mısınız? Benim zararımı kim kurtaracak, bunu düşünün'' dedi.

Filyasyon ekibinin, Vefa Sosyal Destek Grubu ile ve devletin yardımcı olacağını söyleyerek, güçlükle ikna ettiği Y.A., iş yerini kapatıp evine gitti.

Y.A. güçlükle ikna edilerek, karantina için evine gönderildi.

Valilikten koronavirüs uyarısı

Karaman Valiliği de 2 Haziran günü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, kentte koronavirüs vakalarının arttığı, o nedenlere maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

  • ''Son bir haftadır maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar meydana gelmiştir. Bu nedenle pandemi sürecinde bilim kurulunun önerileri doğrultusunda toplu etkinliklerin yapılmaması ve belirlenen kurallara uyulması önem arz etmektedir.''

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte bulunan parklar ve umuma açık alanlar başta olmak üzere şehir merkezinde bulunan çok sayıda bölgede maske takma zorunluluğu kararı alındı.

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