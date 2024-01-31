Karar Meclis'te okundu Atalay'ın vekilliği düştü

Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Yargıtay 3'üncü Dairesi'nin verdiği kararın, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların tamamlanmasından sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP'den gelen Atalay hakkındaki kararın Genel Kurul'da kapalı oturumda görüşülmesi talebini okudu. Ancak CHP, DEM Parti ve TİP vekilleri, Yargıtay kararının okunacağını sanarak, kürsüye yürüdü. Vekiller döviz, pankart ve Anayasa kitapçıklarını Başkanlık Divanı'na gösterdi. Bozdağ, CHP'nin talebini okuttuğunu söylemesine rağmen itirazlar sürdü.

CHP'nin kapalı oturum talebinin görüşülmesi için Genel Kurul ve kulisler kapatıldı. Oylamada CHP'nin kapalı oturum talebi reddedilince Genel Kurul yeniden açıldı. CHP bu seferde görüşmelerin başlamasının ardından usul tartışması açtı. Usul tartışmasının ardından Atalay kararı okundu. Kararın okunmasının ardından muhalefet kürsüyü işgal etti. Oturuma aran veren Bozdağ, birleşimi ve Genel Kurulu kapattı. Bozdağ'ın kararı okuduğu sırada CHP Milletvekilli Aysu Bankoğlu kürsüye kitapçık fırlattı.