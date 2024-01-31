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Karar Meclis'te okundu Atalay'ın vekilliği düştü

Gezi Parkı hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:58 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Can Atalay
Can Atalay

Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Yargıtay 3'üncü Dairesi'nin verdiği kararın, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların tamamlanmasından sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP'den gelen Atalay hakkındaki kararın Genel Kurul'da kapalı oturumda görüşülmesi talebini okudu. Ancak CHP, DEM Parti ve TİP vekilleri, Yargıtay kararının okunacağını sanarak, kürsüye yürüdü. Vekiller döviz, pankart ve Anayasa kitapçıklarını Başkanlık Divanı'na gösterdi. Bozdağ, CHP'nin talebini okuttuğunu söylemesine rağmen itirazlar sürdü.


BARKOĞLU BOZDAĞ'A KİTAPÇIK FIRLATTI

CHP'nin kapalı oturum talebinin görüşülmesi için Genel Kurul ve kulisler kapatıldı. Oylamada CHP'nin kapalı oturum talebi reddedilince Genel Kurul yeniden açıldı. CHP bu seferde görüşmelerin başlamasının ardından usul tartışması açtı. Usul tartışmasının ardından Atalay kararı okundu. Kararın okunmasının ardından muhalefet kürsüyü işgal etti. Oturuma aran veren Bozdağ, birleşimi ve Genel Kurulu kapattı. Bozdağ'ın kararı okuduğu sırada CHP Milletvekilli Aysu Bankoğlu kürsüye kitapçık fırlattı.


ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, kararın ardından bir video yayınlayarak sokak çağrısı yaptı. Özel, “Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak vatandaşlık görevidir. Herkesi direnmeye davet ediyoruz" dedi.


#Can Atalay
#TİP
#Gezi olayları
#Yargıtay
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