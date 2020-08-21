Karar pazartesi: Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti

Geçen hafta yazılı savunma gönderen Çelik, komisyonun dünkü toplantısına katılarak bu kez sözlü savunma verdi. Çelik’in yazılı savunmasındaki beyanları tekrarladığı ve cinsel saldırı iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Komisyon üyelerinden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın toplantıya katılamadığı ve bu nedenle dünkü toplantıda karar alınamadığı öğrenildi. Hazırlık Komisyonu’nun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos’ta sona erecek. Komisyonun pazartesi günü toplanarak Çelik’le ilgili kararını vereceği belirtildi. Komisyon, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Rapor karma komisyona sunulacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak asıl kararı verecek. Karma Komisyon da Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa bu bu kez son söz TBMM Genel Kurulu’nda söylenecek. Genel Kurul’da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa, Çelik tecavüz suçundan hakim karşısına çıkacak.

GÜNDEM HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti

GÜNDEM Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

GÜNDEM HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış