Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı

Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerine konumlandırılan “Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi” hizmete açıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin hizmet anlayışının her daim tam merkezini oluşturduğuna dikkat çekti.

Kütüphanenin ilçeye kazandırılan yeni nesil tesislerden birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Gençlerimiz, kitaplarla ve bilgiyle dolu bu merkezde bir değil, binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini sürerken; sessiz çalışma alanlarıyla sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.





KÜLTÜRE YENİ SOLUK

Kütüphanenin özelliklerine de değinen Başkan Kılca, “İçerisinde 0-3 yaş Bebek Kütüphanesi, 3-6 ve 6-12 yaş Çocuk Kütüphanesi, Çocuk oyun alanları, Masal ve Drama; Oyun Atölyeleri ile tasarlanan Hoşkubbe, Karatay'ın eğitim ve kültür mirasına yeni bir soluk getirecek. Tesisimizin güncel maliyeti, yanındaki yeni park projesi ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte toplam 70 milyon liradır. Bu alanı Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere tahsis etti. Bu vesileyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya'mızın en büyük değeri birlik ve beraberliğidir. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olsun” ifadelerini kullandı.





BİRLİKTE YÖNETİM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Konya'nın hep birlikte yönetildiğine vurgu yaparak Konya'nın birlik ve beraberliğine değindi. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Biz birlikte çalışmanın keyfini, zevkini ve şehre ne kattığını hep birlikte görüyoruz. Öğrencilerin çalıştığı ve kendilerini geliştirdiği çok güzel bir mekan haline geldi. Konya son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir oldu. Bu tesislerde yetişen çocuklarımız, şehrimizi ve ülkemizi çok daha ileriye götürecekler. Bu vesileyle, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya özellikle teşekkür ediyorum. Hoşkubbe Millet Kütüphanesi ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.





DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

AK Parti milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Selman Özboyacı’nın yanı sıra Vali İbrahim Akın, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan kısa birer teşekkür konuşması yaptı. Konuşmalar sonrası kütüphanenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı ve protokol üyeleri, tesisi inceleyerek bilgi aldı.











