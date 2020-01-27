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POLİTİKA

Kardeş kanına göz yummayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika temaslarının ilk durağı olan Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Libya’daki krizin Avrupalılar yüzünden derinleştiğini belirten Erdoğan, “Libya’da kardeş kanı akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelere göz yummamız mümkün değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma’yı imzaladı. Erdoğan, Tebbun’u ilk konsey toplantısını gerçekleştirmek için Türkiye’ye davet etti.
Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma’yı imzaladı. Erdoğan, Tebbun’u ilk konsey toplantısını gerçekleştirmek için Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle Cezayir’e gitti. Atatürk Havalimanı’ndan “TC-TUR” uçağıyla saat 10.00’da hareket eden Erdoğan, TSİ 13.35’te Cezayir’e geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

HAVALİMANINDA RESMİ TÖREN

Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine 26-28 Ocak 2020 tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve Senegal’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’na gelişinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının ardından tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

GAYEMİZ BARIŞ VE İSTİKRAR

  • Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Tebbun’la verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii ve turizm gibi alanlarda işbirliğini değerlendirdiklerini, ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Türkiye’nin Libya’da barış ve istikrardan başka gayesi yoktur. Libya’da kardeş kanı akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelere göz yummamız mümkün değildir. Ateşkesin sağlanması ve BM öncülüğünde Libyalılar tarafından sahiplenilen siyasi sürece desteğimiz tamdır” dedi.

LİBYA’DAKİ KRİZ AVRUPA’NIN ESERİ

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “9 yıldır Suriye kaynaklı sorunlara maruz kalan bir ülke olarak Libya’nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Özellikle saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olan tarafı cezalandıran bir yaklaşım Libya’nın felaketi olacaktır. Uluslararası toplum ne Suriye’de ne de Libya’da iyi bir imtihan vermiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların uygulanması önem taşıyor.”

İLİŞKİMİZ TİCARETİN ÖTESİNDE

Erdoğan akşam saatlerinde de Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda konuştu. İş adamlarının karşılaştıkları sıkıntıların çözüme kavuşturulmasının her zaman ana gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ekledi: “Türkiye için Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın, ticari ve ekonomik çıkarın ötesinde bir anlamı vardır. Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir, olmamıştır. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız”

Millet can derdinde bunlar mal!

Yurtdışı temasları öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın açıklaması yapan Erdoğan, Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem anından itibaren devletin tüm kurumları ve imkânları ile vatandaşın yardımına koştuğunu ifade eden Erdoğan, “Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gecikmeye lüksümüz yok, gecikemeyiz, geciktiremeyiz” dedi. Büyük fedakârlıkla insanlara yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Erdoğan, depremi siyasi istismar vesilesi yapan fırsatçılara da “Millet can derdinde, bunlar ise mal derdinde” diye tepki gösterdi. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara da değinen Erdoğan, “İnsanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, ‘20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?’ diyecek kadar” şeklinde konuştu.

5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Erdoğan’ın Cezayir’i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret oldu. Tebbun ile Şehitler Abidesi’ne geçen Erdoğan, abideye çelenk bırakıp şehitler için dua etti. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Erdoğan, “Cezayir’deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. İşadamlarımızın önündeki engelleri kaldırma yönünde ortak irademizi de ortaya koyduk” dedi. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizenin kaldırıldığını belirten Erdoğan, “Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak, Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye’ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

BİLGİSAYAR SINIFI AÇTI

Emine Erdoğan TİKA tarafından yapılan açılış törenine katıldı.
  • Emine Erdoğan, TİKA tarafından Arezki Adjoud Okulu’nda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Cezayir Kültür Bakanı Khalida Toumi’nin eşlik ettiği Emine Erdoğan, sınıfları gezdi, yapılan tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili TİKA Başkanvekili Serkan Kayalar’dan bilgi aldı. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar da eşlik etti.

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