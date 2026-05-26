Kardeş ülkelerle barış için çabalıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’la telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Heysem Bin Tarık, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
SAVAŞIN KİMSEYE YARARI OLMAZ
Görüşmede Erdoğan, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.
FİLİSTİN İÇİN HER DESTEĞİ VERİRİZ
Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.
Üstadı andı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 43’üncü yılında Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle yad etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, “Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ebedi aleme irtihalinin 43’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum” ifadesini kullandı.
25 Mayıs Afrika Günü’nü kutladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliği’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, “25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliği’nin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası’nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da Afrika Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Afrika Birliği’nin stratejik ortağı Türkiye’nin, eşit ortaklık, karşılıklı güven ve saygı ile kazan-kazan ilkesi temelinde kıtanın kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının daima yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.
Güçlü aile için mücadelemizi sürdüreceğiz
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası’na ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası’nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.”
HUZURU AYAKTA TUTAN DAYANAK
- Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da “Milli Aile Haftası”na ilişkin paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Her yuva, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın, ülkemiz birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin.”