Kardeşliği bozmayı planlayanlar kaybedecek

“Suriye’deki malum olayları Türkiye’ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı asla yoktur ve olamayacaktır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG’yi yan yana getirmek, üst üste örtüştürmek fahiş bir gafilliktir. 27 Şubat 2025 tarihinde PKK’nın kurucu önderliği tarafından yapılan ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ 337 gün sonra Suriye’de de müspet karşılığını bulmuş ve çok önemli bir etap böylelikle geçilmiştir. Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim ve sorgulayalım: PKK’nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Araplar, Kürtler, Türkmenler, diğer halkların birlik, dirlik ve kardeşlik içinde yaşaması için tarihi bir fırsat kapısı aralanmış ve herkes somut gelişmeleri benimsemiştir. Türkiye’de olduğu gibi, Suriye’de de provokasyonların yaşanması mümkündür ve beklenmelidir. Buna karşı azami derece ve düzeyde sabırlı, tedbirli, temkinli olmak herkesin ortak çıkarınadır. Nefreti aşılayanlar kaybedecek. Fitneyi körükleyenler kaybedecek. Ebedi Türk- Kürt kardeşliğini bozmayı planlayanlar kaybedecek. Kürt kardeşlerimizi mahut terör örgütüyle bir ve eşit görenler kaybedecek. Bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmasına hizmet edenler, bunu dileyenler, bunu görmek için çılgına dönenler iki cihanda da yatacak yer bulamayacaklar. Türk bizim, Kürt bizim, Türk milleti de biziz ve hepimiziz.”