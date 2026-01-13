MHP lideri Bahçeli: Küresel savaş riski var

MHP Lider Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Siyasetimiz tutarlı ve dengelidir"

Daha önce de dediğim gibi siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerekir. Doğru zamanda yanlış siyaset ham hayalin peşinde oyalanmaktır. MHP'nin siyaseti doğrudur, mücadelesi doğrudur. İlkeleri, ülküsü doğrudur. Siyasetimiz tutarlı ve dengelidir.

Vatanseverlik sınavından geçemeyen siyaset gerçek manada siyaset değildir, insanımıza hiçbir hayrı dokunmayacaktır. İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir.Doğru neyse onu konuşmalıyız. Eğmeden, bükmeden karşımızdaki meseleleri dürüstçe okumalıyız.Yapılan araştırmalara göre, ilk insanın 3 milyon yıl önce düşünen ilk insanın 1 milyon yıl önce çağdaş insanın ise 200 bin önce ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu tarihlerin çok daha eskiye dayandığı bilinmektedir. İnsanlık iki sorunu asla çözememiştir. Birincisi birlikte yaşama konusunu diğerini de uluslararası düzen kurma sorunudur. İki temel sorundan biri adaletsizlik diğeri de anlamsızlıktır. Adalete karşı hukuk, anlamsızlığa karşı da sanat bulunmuştur.

"Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkan dünyanın göstergesidir"

Yaklaşık 5 milyar insan savaşların odağında, huzursuzluk sarmalındadır. Trump'ı geçen gün verdiği demeçte, "kendi ahlakım kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" demiştir.Yaklaşık 5 milyar insan huzursuzluk sarmalında, çatışma ve savaşların odağındadır. Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkan dünyanın halinden başka bir şey değildir. Hukuku yapan devlet hukuku çiğnerse çeteden organize suç örgütünden farkı kalmayacaktır. ABD'nin tutumu küresel çeteleşmedir. Küresel kuruluşlardan kademeli çekilen ABD'nin insanlığın sonunu hazırlayan senaryolar inkarı zor bir gerçek olarak karşımızdadır.

Petrol, doğal gaz ve değerli madenler çatışmaların hem vasıtası hem motivasyonu haline gelmiştir. Uyarıyorum, herkesi sağ duyuya davet ediyorum. Çok parametreli cepheleşmelerin aynısına birinci ve ikinci dünya savaşları öncesinde tesadüf edilmiştir. Trump zincirleme çılgınlıkları, dünyayı karanlık uçurumun kenarına sürüklemekte.

"Venezuela bir test"

İnsanlığın savaşa girmesi, nükleer silahlarla takibinin yapılması halinde olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur. Venezuela komplesi yalnızca testtir. Bu şartlar altında NATO'nun bağlayıcılığından bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır. İstedim, öyle düşündüm, alacağım, yargılayacağım demek, haydi yüreğiniz yetiyor gelin de savaşalım demek değil midir?

Türkiye olarak her ihtimali sıfır hata ile ele almak, yüksek öngörü ile değerlendirmek artık vatan, millet ve bekanın şerefidir. 19. YY'da Osmanlı'ya hasta adam denmişti; bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. Kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir. Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkir değildir. BM üyesi 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermelidir.

"Gerçek hasta adam ABD'dir"

"İran'ı karıştıranlar bellidir"

İran’da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından, başkent Tahran’daki tarihî Kapalıçarşı esnafının 28 Aralık 2025 tarihinde başlattığı protestolar, 16. gününde kitleleşerek ülke geneline yayılmıştır. Bu anlatılanlar, madalyonun yalnızca bir yüzüdür. Diğer yüzü ise İran’a yönelik organize ve çok aktörlü istihbarat faaliyetleri; emperyalist provokasyonlar, kumpaslar ve tertiplerdir. Mühim olan, dikkatle tefrik ve tefsil edilmesi gereken husus da işte bu yüzdür. İran’daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir.

İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi tehdit etmektedir. İran'a neşter vuran, İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapanların hüviyetleri bellidir. Tehdit son derece tanıdıktır. Gezi parkı olayındaki benzerlikler üzerinde dikkat çekmek gerekir. Gün bir ve beraber olma günüdür.

"Türkiye'ye parmak sallanması makul görülemeyecektir"

Halep'teki çatışmalar çok düşündürücüdür. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. SDG'nin de akıbeti aynı olmalıdır. SDG ve YPG bundan bağımsız değildir olması da mümkün değildir.

Mazlum adlı terörist siyonizmin yandaşıdır. PKK'nın kurucusuna saygısızdır. Kürt kardeşlerimin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır.Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tahliye etmeyi başarmıştır. DEM Parti yetkililerinin Türkiye'yi uyarıyoruz diye başlayan çağrısı üzücüdür. Bilinmelidir ki, Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türk'e haramdır.Muhatap bellidir, PKK'nın kurucusundan başka kimse değildir.Türkiye'ye parmak sallanması makul görülemeyecektir.

"Bu vatan sahipsiz değildir"

Bayrağın gönderden indiği anda maldan mülkten vazgeçmeyen bin kere namerttir. Bu bizim Türk tarihine olan şeref borcumuzdur. Bu vatan sahipsiz değildir. Bozgunculara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz. tahrik ve tehditlere dikkat edeceği. Cumhur ittifakı Türkiye için vardır. Türkiye var olduğu sürece Türk insanın hizmetinde olacağız.























