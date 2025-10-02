Kardeşlik hakim olacak

Kurtulmuş, “Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Türkiye’de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır. İnanıyorum, Terörsüz Türkiye, aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü artıracaktır” dedi. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “meşruiyet” açıklamasına isim vermeden tepki gösteren Kurtulmuş, “Son günlerde Türkiye’deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, TBMM bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye’de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir.”