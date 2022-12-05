Gündem Kargo aracındaki valizlerden 65 kilogram uyuşturucu çıktı
DÜZCE

Kargo aracındaki valizlerden 65 kilogram uyuşturucu çıktı

Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Kargo aracındaki valizlerden 65 kilogram uyuşturucu çıktı
Kargo aracında valizlerin içinden torba torba uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, kargoların bulunduğu kısımda valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar bulundu.

Araçtaki şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
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İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi.
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İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı.
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Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi.
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Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.
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Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi.
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Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu.
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Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi.
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Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
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Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.
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Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Karaman'da iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı polise yakalanmadan önce iki kişiyi öldürdüğünü daha sonra şehir merkezine gelerek bir kişiyi yaraladığını itiraf etti.

Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankaranın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarında meydana geldi.
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Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoya çarptı.
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Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoyun babası Haydar Ulusoyun emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.
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Ulusoyun cenazesinin, yarın saat 11.00de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde düzenlenecek törenin ardından İstanbulda toprağa verileceği belirtildi.
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Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu
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Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.
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Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi.
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Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi.
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Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu
Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


İlk doğrudan uçuş yapıldı

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Çok sayıda yaralı var

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