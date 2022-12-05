Kargo aracındaki valizlerden 65 kilogram uyuşturucu çıktı

Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Karaman'da iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı polise yakalanmadan önce iki kişiyi öldürdüğünü daha sonra şehir merkezine gelerek bir kişiyi yaraladığını itiraf etti.