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Karısını öldürmeden bir gün önce ailecek doğum gününü kutlamışlar

Adana’da emekli astsubayın, karısını öldürmeden bir gün önce eşinin doğum gününü ailecek kutladığı ve pastanın üzerine, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdığı ortaya çıktı.

10:50 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 11:10 - 27/10/2023 Cuma
IHA
Seda Ergül'ün doğum günü kutlamasının ertesi günü kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Seda Ergül'ün doğum günü kutlamasının ertesi günü kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül’ün (53), karısı Seda Ergül’e (35) “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Seda Ergül’ün eşine “arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül’ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Komşuları, silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.



Ailecek doğum gününü kutlamışlar


25 Ekim günü doğum günü olan Seda Ergül’ün, kendisini öldüren eşi Yaşar Ergül tarafından o gün cinayetin işlendiği apartmanın bahçesinde doğum gününün kutlandığı öğrenildi. Yaşar Ergül, eşine yaptırdığı pastada, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdı.

#Adana
#Seda Ergül
#cinayet
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