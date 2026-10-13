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Kariyerimi yok etmek istediler

Kariyerimi yok etmek istediler

Burak Doğan
04:00, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 06:52, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kariyerimi yok etmek istediler
Dilan Deniz Gökçek İşcan

UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve Hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu. İşcan, uluslararası görevlerinin engellendiğini ve sistematik biçimde liste dışı bırakıldığını öne sürdü.

UEFA Hakem Gözlemcisi ve eski Hakem Dilan Deniz Gökçek İşcan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü hakemler dosyası kapsamında suç duyurusunda bulundu. İşcan, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında şikayetçi oldu.

UEFA’YA SAHTE YAZI GÖNDERDİLER

İşçan, 13 Mart 2022 tarihli Alanyaspor- Fenerbahçe müsabakasındaki görevi için 11 Mart’ta dilekçe verdiğini ve Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden 11-20 Mart 2022 tarihleri arasına mazeret kaydı oluşturduğunu ifade etti. Bunun üzerinde Gündoğdu’dan talimat alan Özkan’ın, İşçan adına UEFA’ya “FIFA Hakem Gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, 21 Mart 2022-3 Nisan 2022 tarihleri arasında müsait olmadığını tarafımıza bildirmiştir” yazılı gerçeğe aykırı, sahte beyan içerikli resmi bir mail attığını öne sürdü. Bu durumu tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra UEFA’dan gelen maille öğrendiğini iddia eden İşcan, “Özkan’ı arayıp tepki gösterdim. Daha sonra MHK, UEFA’ya düzeltme mesajı attı. Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir” dedi.

SİSTEMATİK CEZALANDIRMA

2024’te Gündoğdu’nun yeniden göreve gelmesiyle kendisinin sistematik şekilde cezalandırıldığını belirten İşcan, 2024-2025 ve 2025- 2026 sezonlarında ulusal liglerde hiçbir müsabakada görev verilmediğini, A Klasmanı gözlemciliğinden B Klasmanı gözlemciliğine düşürüldüğünü anlattı. Pasaport işlemleri ağırdan alınan, yazışmaları geciktirilen İşcan, kasıtlı ihmal nedeniyle 10 Aralık 2025’te kariyerinin en önemli müsabakalarından UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Chelsea-Roma ve 11 Şubat 2026’daki Paris FC-Real Madrid Kadınlar Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakasına katılamadı. 2026-2027 futbol sezonu klasman listeleri açıklandığında adının hiçbir listede yer almadığını söyleyen İşcan, B Klasmanı gözlemcisi olan bir kişi en fazla bir alt klasman olan Bölgesel Gözlemciliğe düşürülebilecekken, adının TFF tarafından ilan edilen resmi Bölgesel Gözlemci Listesi'ne dahi yazılmayıp tamamen liste dışı bırakıldığını dile getirdi.

PSİKOLOJİK TACİZ UYGULANDI

2022 yılında başlatılan, 2024-2026 yılları arasında dozu artan muamelenin, planlı bir psikolojik taciz, dışlama ve mesleki imha süreci olduğu vurgulanan suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheliler Ferhat Gündoğdu, Abdullah Bora Özkara, Tayfur Özkan ve şüpheli MHK üyeleri tarafından, aşağıda detayları sunulan süreç boyunca şahsıma karşı kişisel husumet, ayrımcılık ve dışlama saikiyle planlı, kasıtlı ve organize eylemler gerçekleştirilmiş, mesleki geleceğim, uluslararası kariyerim ve saygınlığım yok edilmek istenmiştir” denildi. Şüpheliler hakkında sahtecilik, uluslararası görevlere ilişkin resmi işlemleri kasten aksatma, talimatlara aykırı olarak liste dışı bırakma, keyfi vize iptali, sistematik mobbing ve görevi kötüye kullanma suçlarından kamu davası açılması istendi.


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Başlıklar :Dilan Deniz Gökçek İşcanhakemsuç duyurusu
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