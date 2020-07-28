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KARS

Kars haberleri: Kars'ta dev yayın balığı yakaladılar: Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo

Kars'ta dev yayın balığı yakaladılar: Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo

Kars'ta ikamet eden kardeşler Soner ve Yener Uruş, yakaladıkları balık ile görenleri şaşkına uğrattı. Uruş kardeşler, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı. Yener Uruş, "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür" dedi.

Haber Merkezi DHA
Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.
Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Kars'ta yaşayan Uruş kardeşler, Aras Nehri'nde 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılık yapan Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi. Yayın balığını görenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

120 kiloluk yayın balığının yanında yattılar: Römorkla taşıdılar
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Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

'BARAJLAR YAPILDI, SULAR KESİLDİ'

Olta balıkçılığının yapılan barajlar nedeniyle bitme noktasına geldiğini belirten Yener Uruş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür. Barajlar yapıldı, sular kesildi. Balıklarımız da hep yüzeyde kaldı. Balık azaldı ama yine çıkartıyoruz. 45- 50 kilo ağırlığındaki balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız."

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100 kilogramlık yayın balığının kilosunu 20 liradan sattılar

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.
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