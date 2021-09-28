​Karşınızda Türkiye’yi bulursunuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında önemli açıklamalar yaptı. “Bir yıla dönüp baktığımızda elbette tüm bu gelişmeleri, tüm bu olayları daha net analiz etme olanağı elde ediyoruz” diyen Aliyev, “Görünen o ki Ermenistan yönetimi, iktidara yeni gelmiş yönetim herhangi bir askeri başarıyla da övünmek istiyordu, herhangi bir askeri başarı elde etmek istiyordu. Fakat hesapları tutmadı, çok büyük hata yaptılar. Bunun sonucunda da acı yenilgiye uğradılar” diye konuştu.

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ERMENİSTAN’A BASKI YAPMADILAR

Bu savaşın önlenebileceğini söyleyen Aliyev, “Minsk Grubu zamanında Ermenistan’a ciddi baskı yapsaydı tabii ki Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çıkmak mecburiyetinde kalacaktı. Böyle bir durumda savaşa gerek kalmazdı. Minsk Grubuna eş başkanlık eden üç devlet BM Güvenlik Konseyinin üç daimi üyesi olmasına rağmen onlar bu baskıyı yapmadı. 2. Karabağ Savaşı’nın başlamasında elbette en büyük sorumluluk Ermenistan’dadır. Aynı zamanda Ermenistan’ı zamanında durdurmayan büyük devletler de sorumluluk taşıyor” dedi.

ERDOĞAN HER ZAMAN YANIMIZDA

Türkiye’nin desteğine de değinen Aliyev, şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda da yüksek platformlardan Azerbaycan’ın haklı davası hakkında çok geniş bilgiler paylaşıyordu. Her zaman bu konu onun dış siyasetle ilgili konuları arasında bir numaralı meseleydi. Bu kez artık zaferden sonra orada (BM Genel Kurulunda) bu sözleri söylemesi bizi sevindirdi. Bu bir kez daha gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan her zaman Azerbaycan’ın yanındadır.”

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ÇOK BÜYÜK AVANTAJDI

“Savaşın ilk saatlerinde o Azerbaycan’ın yalnız olmadığı, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtmişti ve bu bize ek güç vermişti, manevi güç vermişti. Türkiye bizim yanımızda olarak tüm dünyaya mesaj vermiş oldu ki ‘karışmayın, müdahale etmeyin, Azerbaycan hak yolundadır. Eğer karışırsanız, müdahale ederseniz Türkiye’yi göreceksiniz.’ Bu elbette çok büyük üstünlük ve avantajdı.”

O KORİDOR ŞARTTIR

Aliyev, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Zengezur’dan geçecek ulaşım koridorunun Ermenistan ile ilişkilerin kurulması için şart olduğunu kaydederek “Elbette bir şarttır. Çünkü 10 Kasım bildirisinde bu belirtiliyor. Ermenistan bu yükümlülüğü aldı. Eğer bu yükümlülüğü icra etmezse o zaman hangi normalleşme söz konusu olabilir?” ifadelerini kullandı.

AĞLAYARAK ANLATTI

Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyarette hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan topraklara sık sık ziyaretler düzenlediğini belirten Aliyev, “Her zaman gözümün önünde onlar vardı. O kadar eziyet çektiler. Fakat dik durdular, sağlam durdular” dedi.

Gardaşa telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le, “Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev’e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti. Görüşmede Erdoğan’a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan’ın savaş döneminde Azerbaycan’a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

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Şehitler için!

Azerbaycan’da, savaşın birinci yılında şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi. Bakü’deki yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi Ermenistan’ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı. Askerler de ellerinde şehitlerin resmi bulunan pankartlarla Cumhurbaşkanı Aliyev’in arkasından yürüdü.