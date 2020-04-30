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Gündem Karsta etkisiz hale getirilen PKKlı teröristlerden 4ünün gri listede yer aldığı belirlendi
ANKARA

Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
Son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

  • Teröristlerden 4'ünün, terörden arananlar listesinde gri kategoride 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Munzur Gımgım" kod adlı Mehmet Yalçın, "Erdal" kod adlı Adnan Avşar, "Harun İslam" kod adlı Ercan Tutar ve "Sipan Mardin" kod adlı Hamit Ecer olduğu belirlendi.

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MSB operasyon görüntülerini paylaştı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB operasyon görüntülerini paylaştı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.


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