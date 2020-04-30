Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi

Hayat

Masa başında çalışanlar dikkat: Uzun süre aynı pozisyonda oturanları bekleyen tehlikeler

Yeni tip koronovirüs (Covid-19) salgını sebebiyle pek çok şirketlerin evden çalışma sistemine geçtiği günlerde dünyanın her yerinde insanlar bu yeni sisteme uyum sağlamaya çalışıyor. Bu durumun ruhsal sorunların yanı sıra hareketsizlik nedeniyle birçok bedensel soruna da yol açtığını söyleyen uzmanlar, boyun ve sırt ağrılarını en aza indirecek önerilerini paylaştı.